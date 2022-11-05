6 Kasım İstanbul’da kapalı yollar: İstanbul’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neresi?

İstanbul Maratonu, 6 Kasım Pazar günü koşulacak. Dünyada kıta geçişli tek maraton olma özelliği taşıyan maratonda 42K ve 15K kategorilerinde toplam 30 bin sporcu parkura çıkacak, Maraton nedeniyle İstanbul'da bu pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olan yollar açıklandı. Peki 6 Kasım İstanbul'da kapalı yollar hangisi? İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neresi?
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, pazar günü İstanbul'da geçici olarak trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:
A bölge sorumluluk alanı kapanacak yollar kapama saati: 06:00
Ragıp Gümüşpala Caddesi,
Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.),
Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),
Ankara Caddesi,
Arabalı Vapur girişleri,
Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu,
Alayköşkü Caddesi,
Ayasofya Meydan,
Alemdar Caddesi,
At Meydanı Caddesi,
Divanyolu Caddesi,
Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),