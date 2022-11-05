6 Kasım İstanbul’da kapalı yollar: İstanbul’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neresi?

İstanbul Maratonu, 6 Kasım Pazar günü koşulacak. Dünyada kıta geçişli tek maraton olma özelliği taşıyan maratonda 42K ve 15K kategorilerinde toplam 30 bin sporcu parkura çıkacak, Maraton nedeniyle İstanbul'da bu pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olan yollar açıklandı. Peki 6 Kasım İstanbul'da kapalı yollar hangisi? İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neresi?