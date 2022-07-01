6. kattan düşen minik Belinay yaşama tutunamadı

Kayseri Merkez Kocasinan İlçesi Turgutreis Mahallesi üzerinde bulunan 12 katlı apartmanını 6. katında oturan Sefa- Mehtap Kılıçer çiftinin 5 yaşındaki Belinay, cam balkonda oyun oynarken aşağıya bakmak istedi. Bu sırada balkon korkuluğundan aşağıya sarkan minik Belinay, dengesini kaybederek 6. kattan düştü.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Belinay'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Belinay, yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Minik Belinay cenazesi Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.