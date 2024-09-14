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Giriş Tarihi: 14.9.2024 11:58 Son Güncelleme: 14.9.2024 12:48

6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi

Adana’da narkotik polisi, lüks araçta uyuşturucu taşıyan şüphelileri yakaladı. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen şüphelilerin aracından 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır sürücüsü N.A.'nın kente yüklü miktarda uyuşturucuyu getirdiği bilgisine ulaştı. Söz konusu aracı takip eden narkotik ekipleri, tır sürücüsü N.A'nın çantada bulunan uyuşturucuyu Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde buluştuğu M.T'ye verdiğini belirledi.

YERE YATIRILDILAR

Şüpheli M.T., içi uyuşturucu dolu çantayla birlikte kuzeni Ş.T'nin de içinde bulunduğu lüks bir araca binerek adresten ayrıldı. Aracı takibe alan narkotik polisi bir süre sonra aracının önünü kesip şüphelileri aşağı indirdi. Film gibi operasyon da zanlılar, yere yatırılarak etkisiz hale getirilirken araçta yapılan aramalarda ise 6 pakette toplam 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, kuzenler M.T, Ş.T. ve tır sürücüsü N.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden M.T, sorgusunda susma hakkını kullanırken tır şoförü N.A., daha önce M.T. ile anlaşarak aldığı çantayı kamyoncular garajında tekrar M.T'ye teslim ettiğini söyledi. Diğer şüpheli Ş.T. ise uyuşturucu ile alakası olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve N.A. tutuklanırken Ş.T., ev hapsi cezası aldı.

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6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi
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