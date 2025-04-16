6 kilodan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polisleri; önceki gün akşam saatlerinde Gayrettepe Mahallesi'nde L.C. isimli bir araç sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu. 71,5 gram Marihuana maddesi ve yedi gram Kokain maddesi ele geçirildi. L.C.'nin uyuşturucu maddeleri satın aldığı ve Fulya Mahallesi'nde bulunan adres tespit edildi ve adrese operasyon düzenlendi.

Yaşı 18'den küçük olan H.T. ile O.H.İ. isimli uyuşturucu madde satıcıları "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda beş kilo 806 gram Marihuana maddesi, 264 gram Kokain maddesi, altı adet likit Esrar maddesi, satışa hazır uyuşturucu maddelerin tartımının yapıldığı bir hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 105 bin lira, üç bin 570 euro ve 20 dolar nakit para ele geçirildi.