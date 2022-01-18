6 kilogramdan fazla zehirle yakalandılar

İstanbul Polisi; Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Zeytinburnu ve Tuzla İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 16 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda; 4 kilo 6 gram kısaca "MET" adı verilen Metamfetamin maddesi, 1 kilo 896,86 gram Marihuana maddesi, 189,81 gram Esrar maddesi, 47 gram Eroin maddesi, 25,86 gram Kokain maddesi, 2,62 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 7 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 28 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 94 bin 740 lira, 500 dolar ve 60 Euro ele geçirildi.