6 kişinin öldüğü otobüs kazasının detaylarına SABAH ulaştı: Şoförün yüzde 47 oranına engelli raporu varmış

İzmir'den Kapadokya bölgesine giden Metin Çetintaş idaresindeki tur otobüsü 19 Şubat sabahı Konya-Aksaray karayolunun 50. Kilometresinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşranur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan hayatını kaybetmiş, 41 yolcuda yaralandı.
Kaza sırasında uyuyan ikinci şoför Haçım Beyazkuş (48) çıkarıldığı geçtiğimiz hafta 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
YÜZDE 47 ORANINDA ENGELLİ RAPORU VARMIŞ
10 gün süren tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Metin Çetindaş, Pazartesi günü sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Kazayla ilgili detaylarda ortaya çıkmaya devam ediyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre şoför Metin Çetindaş'ın daha önce geçirdiği bir iş kazası nedeniyle vücudunda organ hasarı oluştuğu ve bu nedenle yüzde 47 oranında engelli raporu olduğu öğrenildi. Kaza tespit tutanağında takografa göre otobüsün 100 kilometre hıza uyarlandığı, kaza anında ise hızının 91 kilometrede olduğu tespit edildi.
TÜM KAMERALAR İNCELENİYOR
Emniyet otoparkına çekilen otobüs üzerinde uzman bilirkişiler tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi. Kaza anında yardımcı fren sistemi olarakta bilinen retarderin kullanıldığı bununda arka fren sistemini kilitleyip otobüsün yan olarak şarampole devrilmesine sebep olabileceği belirtiliyor. Soruşturma kapsamında sürücülerin görev değişimi yaptıklarını söyledikleri bölgelerdeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve diğer kamera görüntülerinin de inceleneceği, otobüsün söylenen yerlerde hangi şoförün kullandığının tespitinin gerçekleştirileceği öğrenildi.Son dakika: Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu