6 kişinin öldüğü otobüs kazasının detaylarına SABAH ulaştı: Şoförün yüzde 47 oranına engelli raporu varmış

YÜZDE 47 ORANINDA ENGELLİ RAPORU VARMIŞ

10 gün süren tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Metin Çetindaş, Pazartesi günü sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Kazayla ilgili detaylarda ortaya çıkmaya devam ediyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre şoför Metin Çetindaş'ın daha önce geçirdiği bir iş kazası nedeniyle vücudunda organ hasarı oluştuğu ve bu nedenle yüzde 47 oranında engelli raporu olduğu öğrenildi. Kaza tespit tutanağında takografa göre otobüsün 100 kilometre hıza uyarlandığı, kaza anında ise hızının 91 kilometrede olduğu tespit edildi.