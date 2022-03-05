6 metreyi bulan karla kaplı yollarda çalışma

Kış aylarında kar yağışının yoğun bir şekilde etkili olduğu Yüksekova Doski Vadisi'nde 2 bin rakımdaki kapalı köy yollarının açılması amacıyla ekiplerin çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Vadinin 13 ayrı noktasına çığ düşmesi nedeniyle çalışmalarda zorluk çeken Karayolları Yüksekova 117'inci Şube Şefliği ekipleri, 6 metreyi bulan karda büyük bir mücadele veriyor. Yapılan çalışmalar sırasında, iş makinelerinin boyunu aşan noktalarda kar tünelleri oluştu.

Öte yandan, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı Muş Hasköy ile Bitlis Mutki arasındaki karayolunda temizleme çalışması yürüten ekipler, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede zorlukla ilerliyor. Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte eriyen karlar Muş Ovası'nı gölü döndürürken, ev, ahır, kümes ve çiftliklerin bir kısmı olumsuz etkilendi.