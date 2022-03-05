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Giriş Tarihi: 5.3.2022 13:37 Son Güncelleme: 5.3.2022 13:58

6 metreyi bulan karla kaplı yollarda çalışma

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
6 metreyi bulan karla kaplı yollarda çalışma

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde yer yer 6 metreyi bulan karla kaplı yollarda çalışmalar devam ederken, iş makinesinin boyunu aşan bölgelerde kar tünelleri oluştu.

Kış aylarında kar yağışının yoğun bir şekilde etkili olduğu Yüksekova Doski Vadisi'nde 2 bin rakımdaki kapalı köy yollarının açılması amacıyla ekiplerin çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Vadinin 13 ayrı noktasına çığ düşmesi nedeniyle çalışmalarda zorluk çeken Karayolları Yüksekova 117'inci Şube Şefliği ekipleri, 6 metreyi bulan karda büyük bir mücadele veriyor. Yapılan çalışmalar sırasında, iş makinelerinin boyunu aşan noktalarda kar tünelleri oluştu.

Öte yandan, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı Muş Hasköy ile Bitlis Mutki arasındaki karayolunda temizleme çalışması yürüten ekipler, tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgede zorlukla ilerliyor. Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte eriyen karlar Muş Ovası'nı gölü döndürürken, ev, ahır, kümes ve çiftliklerin bir kısmı olumsuz etkilendi.

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6 metreyi bulan karla kaplı yollarda çalışma
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