6 milyon liralık kablo çalan 7 kişi tutuklandı

Tekirdağ ve Malkara ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ'da faaliyet gösteren elektrik şirketlerine ait depolara maskeli ve silahlı bir şekilde girerek, 5 ayrı günde 6 milyon TL değerinde bakır kabloların çalınması olayının failleri olan 7 kişilik bir şüpheli grubu tespit edildi.

Şüpheli şahıslarla ilgili yapılan araştırmalarda, şüphelilerin Tuncerler Grubu olarak bilinen ve liderliğini N. T. isimli şahsın yaptığı hırsızlık çetesinin elemanları oldukları, geçmiş tarihlerde birçok ilde kablo vb. hırsızlık olaylarını organize bir şekilde gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Suç örgütü içerisindeki şahısların örgütsel faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesi amacıyla teknik ve fiziki takipler yapıldı.Suç şebekesinin ele başlığını yapıp aktif faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması amacıyla Tekirdağ Merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Bingöl'de yapılan eş zamanlı operasyon ile 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Nitelikli Hırsızlık faaliyetleri içerisinde olan şüpheli şahısların tamamı, çıkarıldıkları adli makamlarca Nitelikli Hırsızlık ile suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine teslim edildi.