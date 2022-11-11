6 milyonluk tele dolandırıcılık: Başsavcılık büyük çeteyi çökertti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca uzun ve titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda 'açık hat' olarak bilinen ve yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı hatlardan mağdurların arandığı belirlendi. Şüphelilerin kendilerini banka veya kredi kurumları çalışanı, hakim, savcı ya da komiser, jandarma olarak tanıtarak vatandaşları arayıp hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemlerin yapıldığı ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği şeklinde aldatıcı bilgiler verdiği tespit edildi.

ÖNCE BİLGİLERİ SONRA PARALARI ALDILAR

Dolandırıcıların çeşitli yöntemlerle mağdurlara yönlendirme yaparak hesaplarındaki paraları kendileriyle birlikte çalışan hesap sahibi şüphelilerin hesabına Havale ve EFT yapılmasını sağladığı da öğrenilen soruşturma kapsamında, doğrudan mobil yada internet bankacılığı bilgilerini mağdurlardan temin ettiği kaydedildi.