6 milyonluk tele dolandırıcılık: Başsavcılık büyük çeteyi çökertti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca uzun ve titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda 'açık hat' olarak bilinen ve yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı hatlardan mağdurların arandığı belirlendi. Şüphelilerin kendilerini banka veya kredi kurumları çalışanı, hakim, savcı ya da komiser, jandarma olarak tanıtarak vatandaşları arayıp hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemlerin yapıldığı ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği şeklinde aldatıcı bilgiler verdiği tespit edildi.
ÖNCE BİLGİLERİ SONRA PARALARI ALDILAR
Dolandırıcıların çeşitli yöntemlerle mağdurlara yönlendirme yaparak hesaplarındaki paraları kendileriyle birlikte çalışan hesap sahibi şüphelilerin hesabına Havale ve EFT yapılmasını sağladığı da öğrenilen soruşturma kapsamında, doğrudan mobil yada internet bankacılığı bilgilerini mağdurlardan temin ettiği kaydedildi.
TÜRLÜ DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ
Soruşturmada ayrıca şüphelilerin, e-ticaret sitelerinde başka ilan sayfalarından aldıkları özellikle cep telefonu, elektronik sigara gibi ürünleri kendilerini doktor, öğretmen, jandarma, banka çalışanı ve polis gibi tanıtıp uygun fiyata ilana koyarak mağdurlardan kaparo talep ettikleri ve mağdurlardan ürünleri almak için kaparo gönderdikleri ancak ürünleri alamadıkları da gözler önüne serildi.
BÜYÜK VURGUN: 6 MİLYON
Türlü dolandırıcılık yöntemleriyle 61 kişiyi mağdur eden 52 şüpheliyi yakalamak için İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüphelinin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezaevinde olduğu tespit edilen soruşturmada haksız menfaatin miktarı dikkat çekti. 61 mağdurun toplam zararı 6 milyon 297 bin 431 lira olarak belirlendi.
BÜYÜK VURGUNA TİTİZ SORUŞTURMA
Soruşturma kapsamında örgüt lideri olarak değerlendirilen şüphelinin birçok farklı soruşturma dosyasından aranıp yakalanamazken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen titiz ve detaylı soruşturma neticesinde şüphelinin saklandığı evde yüklü miktarda para ve suç unsuru tespit edilerek yakalandığı öğrenildi. Toplamda 45 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve dijital materyallerine el konulduğu belirtilirken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.