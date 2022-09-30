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Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:00 Son Güncelleme: 30.9.2022 11:15

6 milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı

İstanbul Ümraniye’de bir elektronik mağazasına giren hırsızlar içerisinde yaklaşık 6 milyon lira değerinde elektronik eşya bulunan çelik kasayı soydular. Şüphelilerin hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
6 milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Ümraniye'de iş yeri bulunan Özgür O. iş yerinden 6 milyon liraya yakın malzeme çalındığını söyleyerek polise gidip şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı plakalı araçla olay yerine gelen hırsızların ellerindeki kumandayla kepenkleri açtıklarını tespit etti.

6 milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı | Video

Yapılan çalışmalarda, hırsızların çelik kasa içerisinde bulunan cep telefonu ve tabletleri çaldıkları belirlendi.

Güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, Şüpheliler Emre E., Mesut K., Sedal Ç., Yaşar H. ve Cuma P.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin saklandığı adreste 250 bin liraya yakın nakit para ve 2 tabancayla 6 lüks cep telefonu ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda, çok sayıda suç kayıtları olan Rıdvan E., Oğuz K., Murat A., ve Serhan C.Ş. gözaltına alındı. Bu şüphelilerle birlikte 'de 18 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sıadli kontrol şartı ile serbest kalırken Emre E., Mesut K. ve Oğuz K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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6 milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı
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