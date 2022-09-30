Ümraniye'de iş yeri bulunan Özgür O. iş yerinden 6 milyon liraya yakın malzeme çalındığını söyleyerek polise gidip şikayetçi oldu.
Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı plakalı araçla olay yerine gelen hırsızların ellerindeki kumandayla kepenkleri açtıklarını tespit etti.
6 milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı | Video
Güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, Şüpheliler Emre E., Mesut K., Sedal Ç., Yaşar H. ve Cuma P.'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin saklandığı adreste 250 bin liraya yakın nakit para ve 2 tabancayla 6 lüks cep telefonu ele geçirildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Devam eden çalışmalarda, çok sayıda suç kayıtları olan Rıdvan E., Oğuz K., Murat A., ve Serhan C.Ş. gözaltına alındı. Bu şüphelilerle birlikte 'de 18 bin lira para ele geçirildi.