6 saatlik çalışmayla yol açıldı; hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

'ÖNCELİĞİMİZ HASTALAR VE YOLLARDA MAHSUR KALANLAR'

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele çalışmalarının aralıksız şekilde devam ettiğini, gelen ihbarları anında değerlendirdiklerini belirterek, "Önceliğimiz hasta ve yollarda mahsur kalan araçların kurtarılmasıdır. Bu kapsamda Bent köyünde doğum sancısı çeken Sakine Başbuğ'u, 112 Acil Servis ekipleri ile beraber köyden alarak hastaneye güvenli bir şekilde ulaştırdık. Yapılan hasta kurtarma çalışması 6 saat sürmüştür" dedi.