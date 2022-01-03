6 şehir, 9 cinayet

Kayseri, İzmir, Bursa, Bolu, Sakarya ve İstanbul'da 9 kişi cinayete kurban gitti. Kayseri Melikgazi'de, Mehmet Yılmaz, miras kalan arazi paylaşımı yüzünden amcaoğulları Serdar Yılmaz (44), Mehmet Yılmaz (20) ve Seyit Yılmaz'ı (30) sokak ortasında başlarından vurup öldürdü. Bu sırada camiye gittiği öğrenilen ve olayla alakası olmayan Mustafa Akbulut isimli bir vatandaş ise kolundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Yine Kayseri'de yolda yürürken bir otomobilden açılan ateşle vurularak ağır yaralanan Hacı Duran Gültekin (27), yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı iki kişi yakalandı.
KATİLİ, KARISI ÇIKTI
Bolu'nun Gerede ilçesi Hacılar köyünde dere yatağında cesedi bulunan 59 yaşındaki inşaat işçisi Metin Özalp'in eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 3 gün önce cesedi bulunan Metin Özalp'in eşi Mürüvvet Özalp'in cinayeti itiraf ederek, "Aldattığı için sürekli kavga ediyorduk ve beni darp ediyordu. Eşimin öldüğü akşam da yine kavga ettik ve dövdü. Ben de arkasını bana döndüğü sırada tahtayla kafasına vurdum. Bir süre bekledikten sonra öldüğünü görünce el arabasına koyup dereye attım" dediği öğrenildi. İzmir'de, sokak ortasına terk edilen bir otomobilin arka koltuğunda 20 yaşındaki İbrahim Kırık'ın cesedi bulundu. Talihsiz gencin başından tabancayla vurulduktan sonra yüzünün bezle sarılarak otomobilin içinde ölüme terk edildiği anlaşıldı. Bursa'da 42 yaşındaki Mustafa Tezcan, çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Taner Durgut'u (45) bıçaklayarak öldürdü. Osmangazi ilçesinde de E.K. (31) kendisine tornavida ile saldırıp, cep telefonunu gasp etmeye çalışan Erkan Aysu'yu (31) bıçaklayarak öldürdü. E.K. gözaltına alındı. Sakarya'da ise önceki akşam husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan İsa Kara (25) yaşamını yitirdi. Silahı ateşleyen A.Ç. dahil 5 kişi gözaltına alındı.
Ali ALTUNTAŞ - Ceyhan TORLAK- Tuna ÇAM - Hüseyin CUMALI -Kasım ŞAHİN / SABAH