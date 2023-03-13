6 Şubat 12 Mart tarihleri arasında 14 bin deprem meydana geldi

12 MART'TA 150 DEPREM MEYDANA GELDİ

Ana deprem ve artçı depremlerle istatistik bilgilerini de paylaşan Haluk Özener'in paylaştığı verilere göre, depremin yaşadığı 6 Şubat günü toplamda 567 deprem meydana geldi. Depremin ikinci günü olan 7 Şubat'ta 607 deprem meydana gelirken, 8 Şubat'tan itibaren deprem sayıları zaman zaman artsa genel olarak düştü. 12 Mart günü ise toplamda bölgede 150 deprem meydana geldi.