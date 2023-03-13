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Giriş Tarihi: 13.3.2023 12:55

6 Şubat 12 Mart tarihleri arasında 14 bin deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, asrın felaketi olan 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 Şubat ile 12 Mart tarihleri arasında 14 bin depremin yaşandığını açıkladı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
6 Şubat 12 Mart tarihleri arasında 14 bin deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, asrın felaketi olan 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerle ilgili yeni bilgileri paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Özener, 6 Şubat ile 12 Mart tarihleri arasında bölgede toplamda 14 bin 89 depremin meydana geldiğini açıkladı.

12 MART'TA 150 DEPREM MEYDANA GELDİ

Ana deprem ve artçı depremlerle istatistik bilgilerini de paylaşan Haluk Özener'in paylaştığı verilere göre, depremin yaşadığı 6 Şubat günü toplamda 567 deprem meydana geldi. Depremin ikinci günü olan 7 Şubat'ta 607 deprem meydana gelirken, 8 Şubat'tan itibaren deprem sayıları zaman zaman artsa genel olarak düştü. 12 Mart günü ise toplamda bölgede 150 deprem meydana geldi.

4 VE ÜZERİ YÜZLERCE DEPREM

Meydana gelen depremlerin büyüklükleri konusunda da bilgi paylaşan Özener, meydana gelen depremlerin 986 tanesinin 1.9 büyüklüğünde olduğunu, 592 depremin 4 ve üzeri, 38 depremin 5 ve üzeri 3 depremin ise 6 ve üzeri büyüklükte olduğunu bilgisini verdi.

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6 Şubat 12 Mart tarihleri arasında 14 bin deprem meydana geldi
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