6 Şubat depreminde gönüllü olarak geldikleri Adıyaman’a tayin istediler

6 Şubat depreminde Sağlık Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilen bildirimde deprem bölgelerinde gönüllü olarak hizmet etmek isteyenlerin geçici görevlendirmesi yapılacağı bilgisi alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Kaplan, gönüllü olarak geçici görevlendirmeyle Adıyaman'a geldi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan Doç. Dr. Kaplan bir süre sonra eşi Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ela Kaplan ile istişare ederek Adıyaman'da kalıcı olarak kalmaya karar verdi.

"DOKTOR İHTİYACI OLDUĞUNA DAİR GÖNÜLLÜ OLARAK BAŞVURDUM"

Gönüllü olarak geldikleri sürenin bir ay olduğunu ve yetersiz olduğunu düşündüklerini, bu nedenle depremzedelere hizmet etmek için tayin istediklerini belirten Selçuk Kaplan, "Yaklaşık bir ay kadar geçici görevlendirmeyle geldik. Sağlık Bakanlığı'ndan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin doktor ihtiyacı olduğuna dair gönüllü olarak başvurdum. Geldim ve buradaki durumu gördüm. Buradaki durumun çok iç açıcı olmadığı bir dönem yaşadık. Ondan ötürü katkı sağlamak istedim. Bunun sadece bir aylık gönüllü olarak geldiğimiz sürecin yeterli olmayacağını gördük ve ondan sonra Adıyaman'a tamamıyla gelme düşüncesini hem ben hem eşim oturduk, konuştuk ve böyle bir karar aldık." dedi.

Özellikle eşiyle birlikte bazı tanıları daha kolay koyabileceklerini ve insanların şehir dışına gitmeden Adıyaman'da tedavi edilmelerini sağlamaya çalışacaklarını vurgulayan Kaplan, Adıyaman'da Kadın doğum alanında hem eşim radyoloji alanında bazı tanılar vardır bu tanıların buradan sevkine engel olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm Adıyaman halkına bunu söylemek isterim. Depremden sonra buradan giden diğer kurumlarda olsun, sağlık çalışanları olsun bunlarında geri dönmelerini hizmet acısından önemli olacağını düşüyorum." ifadelerini kullandı.

"BURASI BİZİM İKİNCİ MEMLEKETİMİZ"

Doktor açığı olduğu için eşinin depremzedelerin yanında olma talebini geri çevirmeden hizmette yanında olacağını ifade ettiğini aktaran Radyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ela Kaplan ise "Adıyaman'da doktor ihtiyacı olduğunu, doktorların teker teker ayrıldığını, tayinlerinin onaylandığını duymaya başladık. O dönemde kadın doğumda ciddi bir sıkıntı olduğunu duydu eşim. Buraya gelmek için gönüllü oldu. Geldi ve burada bir aylık süreçte gönüllü olarak çalıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmesi yapıldı. O gönüllü olarak çalıştığı süre içerisinde bunun çok sıkıntılı olduğunu, doktor açığı olduğunu insanların sıra almakta çok zorlandığını gördü. Burası bizim ikinci memleketimiz, buraya hizmet etmek istiyorum buraya benimle birlikte gelir misin? dedi. Ben de ona bu görevinde seve seve eşlik edeceğimi söyledim. Böylece Adıyaman'a geldik. Desteklerinden ötürü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik'e teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.