6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için Eyüp Sultan Camii’nde mevlit okutuldu

İstanbul İl Müftülüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler İstanbul'da da dualarla anıldı. Eyüp Sultan Camii'nde Öğle namazı öncesinde düzenlenen programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Garnizon Komutanlığını temsilen Tümgeneral Hakan Tunç, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlçe Müftüsü Basri Bektaş ile bazı vatandaşlar katıldı. Programda, caminin imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okundu. Depremlerde yaşamını yitirenler için Prof. Dr. Arpaguş tarafından dua edildi.