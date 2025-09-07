6 Şubat depremlerinden etkilenen tarihi Boğazkesen Camii’nin yaraları sarılıyor

6 Şubat depreminin ilk saatlerinden itibaren Kahramanmaraş'ta depremin yaralarını sarmak için büyük bir gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki depremden etkilenen tarihi yapıların restorasyonu çalışmalarına da destek veriyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Kahramanmaraş'ın tarihi kent merkezinde kalenin güneyinde yer alan, arşiv kayıtlarından caminin Alaüddevle Bozkurt Bey'in Ekmekçibaşısı Hacı Ali Ağa tarafından 1490-1515 yılları arasında beyliğin son dönemlerinde inşa ettirildiği anlaşılan tarihi Boğazkesen Camii'nin restorasyon çalışmalarını yürütüyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN SEMBOLÜ CAMİ ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi, Ekmekçi Mahallesi'nde bulunan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli tarihi camide süren çalışmaları yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, restorasyon projesine dair yaptığı açıklamada, "Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde merkez üssü olan Kahramanmaraş'ımızın yaralarını sarmaya ilk günden beri Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Başkanım Dr. Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde devam ediyoruz. 15. yüz yıldan bugüne kadar ayakta kalan, zaman içerisinde farklı restorasyonlar görmüş ama 6 Şubat depreminde çok ciddi hasar alan Kahramanmaraş'ımızın sembolik camilerinden olan Boağazkesen Camii'nin depremde aldığı yaraları sarmaya geldik" diye konuştu.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI 2026 YILINDA TAMAMLANACAK

Ufuk Sekmen, restorasyon çalışmalarının 2026 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini kaydederek "Burada yoğun bir çalışmanın devam ettiğini gözlemledik. İnşallah 2025 yılının sonuna kadar ciddi bir çalışma yapıp nihai çalışmaları da 2026 yılının ilk yarısında bitirmeyi ve bu tarihi yapının bundan sonraki süreçlerde daha dayanıklı bir şekilde Kahramanmaraş'ımızın ve halkımızın ibadetine açık kalmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.