6 Şubat doğum günüydü…. İki kardeşi deprem de ayıramadı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaşayan Antakyalı Ahmet Dora'nın çocukları Mehmet Furkan Dora (17) ve Mustafa Berkay Dora (15), Hatay'da yaşanan deprem felaketinde hayatlarını kaybettiler ve Alanya'da toprağa verildiler.

Dora kardeşler, deprem felaketine sömestr tatilinde babaannelerini ziyaret etmek için gittikleri Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandılar ve can verdiler. Cenazeleri Alanya'ya getirilen Mustafa Berkay Dora'nın Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olduğu, Mehmet Furkan Dora'nın ise üniversite sınavlarına hazırlandığı ve Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Talihsiz kardeşler, dün öğle namazına müteakip Hacımemişler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyük Hasbahçe Şehitler Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildiler.

Cenaze törenine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Belediye Başkan Adayı ve Litvanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin, siyasiler, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.