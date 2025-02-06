6 Şubat’ın 2. yıldönümünde yürek burkan buluşma!

Dünyanın en büyük felaketleri arasında gösterilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin simgelerinden biri haline gelen Mesut Hançer'in enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğraf yürekleri dağlamıştı. 16 yaşındaki kızı Leyla Irmak'ın elini biran olsun bırakmayan baba Mesut Hançer, yüzyılın felaketinin 2. yıldönümünde yaşadığı Ankara'dan memleketi Kahramanmaraş'a geldi.

KIZININ MEZARINA KOŞTU

Kapıçam Mezarlığı'na giden baba Mesut Hançer, kızının kabri başında gözyaşlarına hakim olamadı. 6 Şubat gecesi yaşadıklarını hala atlatamadıklarını belirten Mesut Hançer; "Depremden buyana 2 yıl geçti. Ama bizim acımız hala ilk gün ki gibi taze. Ankara'da yaşıyoruz ala kızımı sürekli ziyarete geliyoruz. Bu tarif edilmesi çor zor bir acı. Depremin 2. yılında yine geldik ve kızımın mezarına çiçek dikip suladık. Bize sanki kızım bir yerlerden çıkıp gelecek gibi geliyor. Kızımın bu mezarda yatması bize çok zor geliyor" diye konuştu.