6 suçtan aranan şüpheli banyo havalandırmasında yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 6 farklı suçtan 15 yıl 8 ay hapis cezası verilen şüpheli O.A.'nın evinde yapılan operasyonda banyo havalandırmasında yakaladı.

Malatya Emniyetinden yapılan açıklamada, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması, 6136 SKM, Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" ile 3 farklı "silahla tehdit" toplamda 6 farklı suçtan aranan ve 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.A.'nın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçmaya çalışan O.A. yatak odasında bulunan banyosunun havalandırma kısmında yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen O.A.'nın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.