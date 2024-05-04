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Giriş Tarihi: 4.5.2024 15:09 Son Güncelleme: 4.5.2024 15:54

6 suçtan aranan şüpheli banyo havalandırmasında yakalandı

Malatya’da 6 ayrı suçtan aranan şüpheli, banyo havalandırmasında yakalandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
6 suçtan aranan şüpheli banyo havalandırmasında yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 6 farklı suçtan 15 yıl 8 ay hapis cezası verilen şüpheli O.A.'nın evinde yapılan operasyonda banyo havalandırmasında yakaladı.

Malatya Emniyetinden yapılan açıklamada, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması, 6136 SKM, Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" ile 3 farklı "silahla tehdit" toplamda 6 farklı suçtan aranan ve 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.A.'nın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçmaya çalışan O.A. yatak odasında bulunan banyosunun havalandırma kısmında yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen O.A.'nın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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6 suçtan aranan şüpheli banyo havalandırmasında yakalandı
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