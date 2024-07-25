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Giriş Tarihi: 25.7.2024 18:07 Son Güncelleme: 25.7.2024 18:30

6 yaşındaki Ahmet’in feci ölümü: Kendi öldü ağabeyi kurtuldu

Aksaray’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Ahmet Harundağ, TIR’ın çarpması sonucunda ağır şekilde yaralandı.Hastaneye kaldırılan küçük Ahmet hayatını kaybetti.

Kaan ATALAY
6 yaşındaki Ahmet’in feci ölümü: Kendi öldü ağabeyi kurtuldu

Kaza, Ortaköy ilçesi İhsan Özmen Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Harundağ ve ağabeyi Hasan Harundağ (10) yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Tam o sırada Mehmet Ünal (53) yönetimindeki 19 UD 825 plakalı TIR karşıya geçmekte olan Ahmet Harundağ'a çarptı. Ağabey ise geriye birkaç adım atarak canını son anda kurtardı. Çevredekilerin ilk müdahalesiyle tırın altından kurtarılan küçük Ahmet, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Harundağ yüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TIR şoförü Mehmet Ünal ise gözaltına alındı. Yaşanan dehşet anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere bakıldığında; bir aracın yaya geçidinde yayalara yol verdiği, iki kardeşin de yol verilmesi üzerine karşıya geçmek için harekete geçtiği ancak karşı şeritten gelen tırın durmayarak çocuğa çarptığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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6 yaşındaki Ahmet’in feci ölümü: Kendi öldü ağabeyi kurtuldu
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