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Giriş Tarihi: 10.5.2022 17:09 Son Güncelleme: 10.5.2022 18:07

6 yaşındaki Beyazıt, direk için açılan kuyuya düştü!

ABBAS ÇAKAR
6 yaşındaki Beyazıt, direk için açılan kuyuya düştü!

Kocaeli Kandıra İlçesi Çerçilli Köyünde yaşanan olayda, Aydınlatma direği dikmek için taşeron bir firma tarafından açılan çukura, bölgede oyun oynamakta olan 6 yaşındaki Beyazıt Yeşil düştü.

Kandıra İlçesi Çerçilli Köyü mevkiinde, iddialara göre aydınlatma direği dikmek amacıyla taşeron firma tarafından açılan, ancak uzun süre geçmesine rağmen kapatılmayan çukurlara, şimdiye kadar 6 çocuk düştü. Son olarak ise 6 yaşındaki Beyazıt Yeşil oyun oynadığı esnada çukura düşerek hafif yaralandı. Olay sonrası yakınları tarafından çukurdan çıkarılan ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Beyazıt, yapılan tedavisi sonrasında taburcu edildi.

"ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"
Çukura düşen Beyazıt'ın akrabası olan bölge sakinlerinden Coşkun Ersöz ise, taşeron firmanın 4 aydan bu yana bölgede çalışmalarda bulunduğunu belirterek, "Burada bulunan elektrik direklerinin yenilenmesi için taşeron bir firma 4 ay önce çalışma başlattı. Ancak, aradan geçen bu sürede açılan çukurlar kapatılmadı. Bizlerde köy halkı ve vatandaşlar olarak çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. İlgili yerlere ulaşmamıza rağmen açılan çukurların kapatılması için hiçbir çalışma olmadı. Yetkililerimize sesleniyoruz. Şu ana kadar 6 tane evladımız açılan çukurlara düşerek yaralandı. Ya direkleri gelip diksinler, ya da açılan çukurlar kapatılsın. Yaşanılan sıkıntının bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışma başlatılmasını bekliyoruz" dedi.

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6 yaşındaki Beyazıt, direk için açılan kuyuya düştü!
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