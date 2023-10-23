6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılmıştı.

SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMALARINI İSTEMİŞTİ

Ülke gündemine oturan davanın 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmasında mahkeme, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar vermişti. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada da Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanıkların cezalandırılmasını istemişti. Son iki duruşmada ise sanık avukatının istifa etmesinden dolayı dava ertelenmişti.

SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar bana Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eş Kadir İstekli cezaevinden getirilirken kapalı görülen duruşma saat 10.20'de başladı.

SANIKLARIN CEZASI BELLİ OLDU

yaklaşık 4 saat süren duruşma sonu mahkeme davayı karara bağladı. Mahkeme, 'Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklu sanık eski eş Kadir İstekli'yi 30 yıl hapse çarptırırken tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel aynı suçtan 20 yıl hapse, anne Fatıma Gümüşel ise yine aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

ANNEYE TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Ayrıca mahkeme, tutuksuz yargılanan sanık anne Fatıma Gümüşel hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmederken tutuklu sanıklar baba ve eski eşin tahliye taleplerinin reddine karar verdi.