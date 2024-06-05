6 yaşındaki çocuğa parkta oynarken köpek saldırdı

Konya'da 6 yaşındaki Talha, parkta oynarken bir köpeğin saldırısına uğradı. Boynundan ve yüzünden yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşadığı korku ise yüzüne yansıdı. Seydişehir ilçesindeki Alaylar Bir Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Talha A., annesiyle birlikte parka gitti. Küçük çocuk parkta oynarken, sahipli olduğu değerlendirilen bir köpeğin saldırısına uğradı. Talha A.'yı yere düşüren köpek, boynundan ve yüzünden ısırdı. Annenin ve çevredekilerin yardımıyla köpeğin elinden kurtarılan Talha A., Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Talha A.'nın yaşadığı korku ise yüzüne yansıdı.