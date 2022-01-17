Haberler Yaşam Haberleri 6 yaşındaki çocuğu ambulansa kadar sırtında taşıdı
Giriş Tarihi: 17.1.2022 15:38 Son Güncelleme: 17.1.2022 15:43

6 yaşındaki çocuğu ambulansa kadar sırtında taşıdı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
6 yaşındaki çocuğu ambulansa kadar sırtında taşıdı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan Kaymaklı mahallesinde rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuk için sağlık ekipleri seferber oldu. UMKE görevlisi hemşire Erhan Demirtürk, kardan dolayı kapalı olan yoldan 100 metre uzaktaki ambulansa çocuğu sırtında taşıyarak götürdü.

Kaymaklı mahallesinde 6 yaşındaki çocuğu rahatsızlanan aile 112 ekiplerinden yardım istedi. Mahalle yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Ambulansın belirli bir noktadan sonra karda ilerleyememesi üzerine UMKE'de görevli hemşire Erhan Demirtürk, çocuğu evinden alarak yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ambulansa sırtında taşıdı. O anlar fotoğraf karelerine yansırken, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hemşire Erhan Demirtürk, "Hastalanan küçük kardeşimizin ikametine gittiğimizde ambulans kardan dolayı kapalı olan yaklaşık 100 metre geride kaldı. Eve vardığımızda küçük kardeşimizi sırtıma alarak ambulansa getirdim. Kim olsa benim yaptığımı yapardı. Ambulansla hastaneye getirdiğimiz küçük kardeşimizin yapılan sağlık kontrolünde ise çok şükür sağlık durumu iyi olduğunu öğrendik" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı! Divanın altından çıkıp öldürmüş, cesedi köye gömmüş
Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplara yatacak?
24'üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar'ın devasa tektaşı damga vurdu!
Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi
HDP'den skandal kongre! Terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdılar! Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldılar...
ABD'li profesörden hazımsız Selçuk Bayraktar sözleri: Ona burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum
Yerli doğalgaz için ilk adım
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
ARKADAŞINA GÖNDER
6 yaşındaki çocuğu ambulansa kadar sırtında taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA