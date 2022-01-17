6 yaşındaki çocuğu ambulansa kadar sırtında taşıdı

Kaymaklı mahallesinde 6 yaşındaki çocuğu rahatsızlanan aile 112 ekiplerinden yardım istedi. Mahalle yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Ambulansın belirli bir noktadan sonra karda ilerleyememesi üzerine UMKE'de görevli hemşire Erhan Demirtürk, çocuğu evinden alarak yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ambulansa sırtında taşıdı. O anlar fotoğraf karelerine yansırken, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hemşire Erhan Demirtürk, "Hastalanan küçük kardeşimizin ikametine gittiğimizde ambulans kardan dolayı kapalı olan yaklaşık 100 metre geride kaldı. Eve vardığımızda küçük kardeşimizi sırtıma alarak ambulansa getirdim. Kim olsa benim yaptığımı yapardı. Ambulansla hastaneye getirdiğimiz küçük kardeşimizin yapılan sağlık kontrolünde ise çok şükür sağlık durumu iyi olduğunu öğrendik" dedi.