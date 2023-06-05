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Giriş Tarihi: 5.6.2023 10:20

6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında karar bekleniyor

Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilgili haklarında dava açılan baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli’nin yargılandığı davanın dördüncü celsesi bugün görülecek. Önceki celse duruşma savcısının izinli olmasından dolayı ertelenen davada bugün mahkemenin karar vermesi bekleniyor.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında karar bekleniyor

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılmıştı.

SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMALARINI İSTEMİŞTİ

Ülke gündemine oturan davanın 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmasında mahkeme, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar vermişti. 27 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada da Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanıkların cezalandırılmasını istemişti. Geçtiğimi duruşmada ise mahkemede görevli savcının izinli olması ve yerine geçici savcının bakmasından dolayı dava ertelenmişti.

BUGÜN KARAR ÇIKABİLİR

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşması ise bugün görülecek. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eş Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığının davanın bugünkü duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

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6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında karar bekleniyor
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