6 yaşındaki kızını öldürüp gömdü, 4 gün sonra itiraf etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Perilikaya mahallesinde meydana gelen olayda Elazığ'dan Gaziantep'teki akrabalarını ziyarete gelen yabancı uyruklu Nuhha Cemel (23) polisi arayarak, psikolojik rahatsızlığı olduğu ve cinnet getirdiği bir sırada 6 yaşındaki kızı Aya Necim'i öldürüp bir arsaya gömdüğünü itiraf etti. Kadının tarif ettiği bölgeye giden polis ekipleri, boş arazide gömülmüş halde bir kız çocuğu cesedi buldu.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, anne N.C. gözaltına alındı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen katil zanlısı Nuhha Cemel sevk edildiği adli mercilerce "Altsoydan kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.