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Giriş Tarihi: 2.2.2023

6 yaşındaki kızını öldürüp gömdü 4 gün sonra itiraf etti

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
6 yaşındaki kızını öldürüp gömdü 4 gün sonra itiraf etti
Gazıantep'te boş arsada cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun annesi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Çocuğunun cesedini boş arsaya gömen kadın, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti. Şahinbey ilçesinin Perilikaya Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Elazığ'dan Gaziantep'teki akrabalarını ziyarete gelen yabancı uyruklu N.C. polisi arayarak psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve cinnet getirdiği bir sırada 6 yaşındaki kızı Aya Necim'i öldürüp bir arsaya gömdüğünü itiraf etti. Kadının tarif ettiği bölgeye giden polis ekipleri, boş arazide gömülmüş halde bir kız çocuğu cesedi buldu. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, anne N.C. gözaltına alındı. Çocuğunu boğarak öldürüp cesedini arsaya gömdüğü ancak daha sonra pişman olup polisi aradığı öğrenilen anne N.C., sevk edildiği adli mercilerce "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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6 yaşındaki kızını öldürüp gömdü 4 gün sonra itiraf etti
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