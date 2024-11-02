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Giriş Tarihi: 2.11.2024 10:50

6 yaşındaki Muhammet akülü arabasıyla oynarken maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı!

Kars'ta 6 yaşındaki Muhammet evinin önünde akülü arabasıyla oynadığı esnada düğün salonunda çıkan çatışma sonrası maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar…

İHA
6 yaşındaki Muhammet akülü arabasıyla oynarken maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı!

Kars'ta meydana gelen korkunç olayda bir düğün salonuna açılan ve düğün salonu sahiplerinin ateşe ateşle karşılık verdiği olay sonucunda evinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet maganda kurşunuyla hayata gözlerini yummuştu. Yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde beyaz hafif ticari araçla düğün salonuna ateş edilmesi ve düğün salonu sahiplerinin koşarak hafif ticari araca ateş etmesi yer alıyor. Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada av tüfeği, çelik yelek, 2 tabanca 300 mermi ve harddisk ele geçirerek muhafaza altına alındı. Kars'ta 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayla ilgili Ahmet A., Mehmet A., Yakup Y., Kazım Y. ve Yusuf Y. tutuklanmıştı.

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6 yaşındaki Muhammet akülü arabasıyla oynarken maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı!
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