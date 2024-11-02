6 yaşındaki Şirin vahşete kurban gitti

İstanbul Şişli'de 31 Ekim günü markete gitmek için evden çıkan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'den bir daha haber alınamamıştı. Kızlarının bulunması için Müge Anlı'ya başvuran aile acı haberle sarsıldı. Polis ekiplerini güvenlik kamera incelemelerinde Şirin'in bir adamla görüldüğü ve mezarlık yakınlarında kaybolduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli kağıt toplayıcısı M.Ö. ilk ifadesinde olayla bir ilgisi olmadığını söylese de kamera görüntüleri ortaya çıkınca cinayeti itiraf etti. Şüpheli M.Ö.'nün küçük kızı öldürdükten sonra Feriköy mezarlığında bir çukura attığını itirafı üzerine ekipler çalışma başlattı. Söz konusu yerde Şirin'in cansız bedenine ulaşılırken, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Verdiği ifadesinde çocuğa istismarda bulunmadığını anlatan zanlı "Ben yürüyordum yanıma para istemek için geldi. Ben de onun boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım. Üzerine çalı çırpı koydum" dedi. Cani adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şirin Elmas Hanilçi'nin acılı dedesi Mahmut Hanilçi, "Biz ne zamana kadar Narin'leri, Şirin'leri kaybedeceğiz? Devletimizin gereken cezayı vereceğine inanıyoruz" dedi. Bu arada İstanbul Valisi Davut Gül acılı aileyi ziyaret ederek, baba İbrahim Hanilçi, dede Mahmut Hanilçi ve aile üyelerine taziyelerini iletti..