6 yaşındaki Yusuf feci şekilde can verdi

Alınan bilgiye göre Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi Ova Sokak üzerinde meydana gelen olayda 6 yaşındaki Yusuf Khalaf, evinin önünde yerde üst üste bulunan beton direklerin arasında oyun oynadığı enada beton direkler sen biri hareket ederek yuvarlanmaya başladı. Yusuf Khalaf yuvarlanan direklerin arasında sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Yusuf Khalaf, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan Yusuf Khalaf, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.