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Giriş Tarihi: 9.3.2023

6 yıl arayla iki büyük felaket yaşadılar

ERTAN GÜRCANER
6 yıl arayla iki büyük felaket yaşadılar
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2 Mart 2017'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde oturduğu evi yerle bir olan Süleyman Işık, eşi ve biri engelli 4 çocuğu ile birlikte yeni bir hayat kurmak için Adıyaman'a yerleşti. Işık ailesi devletin verdiği 200 bin liralık faizsiz kredi ile Adıyaman Bahçelievler Mahallesi'nden daire satın aldı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Işık ailesinin oturduğu ev yerle bir oldu. 6 yıl arayla iki kez deprem felaketi yaşayan ve ailesi ile birlikte ölümden dönen Süleyman Işık, "Devletin tanıdığı imkânla aldığım evin taksiti bitmeden ikinci kez evimiz yıkıldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Şu an çadırda yaşıyoruz. 11 yaşındaki kızım Fatma Zehra genetik bir hastalık olan fumarase hastası, aynı zamanda da epilepsi rahatsızlığı var. Engelli olduğu için çok zorlanıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Devlet büyüklerimizden tek isteğim bir an önce bir konteynere yerleşebilmek" dedi.

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6 yıl arayla iki büyük felaket yaşadılar
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