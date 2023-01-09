6 yılda lokanta patronu oldu

İzmirTorbalı'da 6 yıl önce bir lokantada bulaşıkçı olarak işe başlayan Sevde Aykut Zengin (34), bir süre sonra pide ustası olduğu sektörde kendi işyerini açtı. Tokat'ta doğup büyüyen Zengin, 18 yıl önce evlenerek İzmir'e taşındı. Genç kadın ilk önce bulaşıkçı daha sonra garson, ardından yanında çalıştığı ustadan püf noktalarını öğrenerek pide ustası oldu.Bir süre önce yaşadığı Ayrancılar Mahallesi'nde kendi lokantasını açan Zengin'in, odun ateşinde pişirdiği pideler büyük rağbet görüyor. Zengin, "Kadının yapacağı bir iş değil gibi görünüyor. Ama yapıyorum çünkü mesleğimi çok seviyorum. Kadın isterse her şeyi yapar" dedi. AA