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Giriş Tarihi: 10.1.2023

6 yılda lokanta patronu oldu

6 yılda lokanta patronu oldu
İzmir Torbalı'da 6 yıl önce bir lokantada bulaşıkçı olarak işe başlayan Sevde Aykut Zengin (34), bir süre sonra pide ustası olduğu sektörde kendi işyerini açtı. Tokat'ta doğup büyüyen Zengin, 18 yıl önce evlenerek İzmir'e taşındı. Genç kadın ilk önce bulaşıkçı daha sonra garson, ardından yanında çalıştığı ustadan püf noktalarını öğrenerek pide ustası oldu.

'KADIN ISTERSE HER ŞEYI YAPAR'
Bir süre önce yaşadığı Ayrancılar Mahallesi'nde kendi lokantasını açan Zengin'in, odun ateşinde pişirdiği pideler büyük rağbet görüyor. Zengin, "Kadının yapacağı bir iş değil gibi görünüyor. Ama yapıyorum çünkü mesleğimi çok seviyorum. Kadın isterse her şeyi yapar" dedi. AA

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6 yılda lokanta patronu oldu
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