6 yıldır özel gençlerin koruyucu melekliğini yapıyor! Hem çalışıp hem para kazanıyorlar

Çalışanlardan Esra Ortakalaycı ise, " Bazı müşteriler bizi görünce burada engelliler çalışıyor diyor. Buda beni çok üzüyor" diye konuştu.



İş insanı Uğur Devecioğlu, down sendromlu oğlunun hayatını kendi olanakları ile sürdürebilmesi için, aynı durumdaki çocukları da düşünüp rehabilitasyon merkezi kurdu. Çocukların meslek sahibi olup, kendi paralarını kazanabilmeleri için kafeterya ve restoran açan Devesioğlu, 6 yıl önce faaliyete giren iş yerinde kendi oğlunun da aralarında bulunduğu zihinsel engelli ve down sendromlu 10 genci istihdam ediyor.





Çocukların koruyucu meleği olan ve kanser tedavisi gören eşi Yasemin Devecioğlu'da vaktinin büyük çoğunluğunu işletmede geçiriyor. SABAH'a konuşan Devecioğlu, "Şuanda yüzde 70 ila 90 arasında zihinsel yetersizliği bulunan 10 gencimiz yanımızda çalışmakta. Hem çalışıyorlar hem de paralarını kazanıyorlar. Hayatta kimseye muhtaç kalmıyorlar. Bulaşıkhanede, mutfakta, serviste çalışıyorlar. Burayı açarken gençlerimizin ayakta durabilmesini hedefledik. Devlet desteği veya aile desteği ile tüketici durumundaki bireyleri üretici konumuna getirmek istedik. Toplumun yük olarak gördüğü bireyler artık üretici oldu.





Ailelerine de maddi anlamda destek oluyorlar. Eğer evde olsalardı ne bu kadar sosyalleşebileceklerdi nede hayata karışabileceklerdi. Kendilerini dört duvar arasına kapatsalardı hayatları daha da zorlaşacaklardı. Biz bunu başardık. Onlar mutlu bir şekilde işlerine geliyor, çalışıyor ve para kazanıyorlar. Normal normlara sahip bireylere göre biraz daha öğrenmeleri gecikiyor ama bunu sonunda başarabiliyorlar.

İnsanların önyargılarını yıkabilmeyi amaçladık. Devam eden önyargılarda var ama önyargıları yıkılan kişilerde var. Onlarda her insan gibi bu hayatta eşit haklara sahip. Kimsenin onlara acımaya yada küçük görmeye hakkı yok. Kimseden özel bir sevgi veya farklı bir hak istemiyoruz. Sadece hak ettikleri saygıyı bekliyoruz. Onlarda herkes kadar neyi hak ediyorlarsa hayattan onu alacaklar" dedi.





'ONLARIN MASUM SEVGİSİYLE MOTİVE OLUYORUM'



Kendi rahatsızlığına rağmen vaktinin büyük bir bölümünü işletmede geçiren Devecioğlu, "Evet yıllardır süren rahatsızlığım var. Yorucu bir bedenim var o nedenle zorlanarak geliyorum. Buradaki o pozitif enerji o sevgi yoğunluğu o masum sevgi beni motive ediyor. O masum duyguyu hissettiğimde enerjim artıyor. Bir şey sizi içten onarıyor. O onarma sizin tekrardan yaşama tutunma sebebiniz oluyor. O enerjinizle birlikte nefesiniz kuvvetleniyor. Eğer evde oturmuş olsaydım, hastayım, bugün ne yapacağım diye düşünsem bu beni dibe çekecekti. Ama ben burada her gün biraz daha güçlenerek devam ediyorum" diye konuştu.





'BURADA ENGELLİLER ÇALIŞIYOR DEDİKLERİNDE ÜZÜLÜYORUM'



Babasını kaybeden ve annesi ile birlikte yaşayan Esra Ortakalaycı (32), '6 yıldır burada çalışıyorum. İnsanların bize bakış açısı değişti. Hayata tekrar bağlanmamızı sağladı. Kendi paramı kazanıyorum. Kendi ekmek paramın peşindeyim. Emekli olmak istiyorum. Burayı çok seviyorum. Daha önce bir yerde çalışmadım. İlk iş deneyiyim burası. Çalıştığımdan beri hayatım düzene girmeye başladı. Hayatı sevmeyi, arkadaşlarla birlikte olmayı, gelen misafirlerle tanışmayı çok seviyorum. Bizden memnun kalmaları çok hoşuma gidiyor. Hayata yeniden bağlanıyorum. Ancak bazı müşteriler bizi görünce 'burada engelliler' çalışıyor diyorlar. Bu beni çok üzüyor" dedi.





Çalışanlardan Zafer Çakır (36) ise, "Down sendromluyum. Burada servis yapıyorum. Çalıştığım için çok mutluyum. Ailemde mutlu. İnsanlara hizmet etmeyi onlarla sohbet etmeyi çok seviyorum" ifadelerini kullandı