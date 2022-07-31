Haberler Yaşam Haberleri 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
Giriş Tarihi: 1.8.2022

60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
İstanbul Kadıköy'de ikamet eden S.A.C.'nin evine giren iki hırsız, evdeki 60 bin dolar değerinde iki adet saat ile 16 bin dolar değerinde ziynet eşyasını alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti. Kılık değiştirip evi soyan hırsızların, daha önce onlarca olaya karışmış ve haklarında hapis cezası kararı bulunan iki kadın olduğu ortaya çıktı. Polis, şüpheli Esra U. ve Ceylan Ç.'yi gözaltına aldı. Ceylan Ç.'nin 115 suç kaydı, 24 aranması ve 42 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezası olduğu, Esra U.'nun ise 61 suç kaydı, 12 aranması ve 37 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. İki şüpheli cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama ekranı e- Okul: Lise 1. Nakil başvuru sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?
KPSS Lisans sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı! 2022 KPSS sınav soruları ve cevapları PDF ÖSYM İNDİR
Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması
Son dakika: Sırbistan- Kosova sınırında yüksek tansiyon! Vucic'ten yeni açıklama
Fransa'da 102 parlamenterden terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıkan bildiri! Türkiye'yi hedef aldılar
KPSS SINAVI SORU YORUMLARI 2022: KPSS zor muydu kolay mıydı, bu yıl ne soruldu, KPSS GY-GK soruları nasıldı?
Sigaraya zam mı var, yeniden zam geldi mi? 30 Temmuz 2022 marka marka en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel listesi
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Balkanlar diplomasisi: Üstümüze düşeni yapmaya hazırız!
YKS tercih sonuçları 2022 sorgulama için gözler ÖSYM'de! YKS üniversite tercih sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Kredi ve kart borçları için 3 formül!
ARKADAŞINA GÖNDER
60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA