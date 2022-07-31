60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul Kadıköy'de ikamet eden S.A.C.'nin evine giren iki hırsız, evdeki 60 bin dolar değerinde iki adet saat ile 16 bin dolar değerinde ziynet eşyasını alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti. Kılık değiştirip evi soyan hırsızların, daha önce onlarca olaya karışmış ve haklarında hapis cezası kararı bulunan iki kadın olduğu ortaya çıktı. Polis, şüpheli Esra U. ve Ceylan Ç.'yi gözaltına aldı. Ceylan Ç.'nin 115 suç kaydı, 24 aranması ve 42 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezası olduğu, Esra U.'nun ise 61 suç kaydı, 12 aranması ve 37 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. İki şüpheli cezaevine gönderildi.