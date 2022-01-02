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Giriş Tarihi: 2.1.2022 14:36 Son Güncelleme: 2.1.2022 14:41

60 bin TL’lik saman balyasını yakan kişi tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
60 bin TL’lik saman balyasını yakan kişi tutuklandı

Denizli’de geçtiğimiz ay yaklaşık 60 bin TL’lik saman balyası yakan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 Aralık 2021 tarihinde Çivril ilçesinde 60 bin TL değerinde olan 1400 adet saman balyasını benzin dökerek yakan kişiye yönelik çalışmalar yaptı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda saman balyalarını benzinle yakan kişinin adresini tespit etti. Kimliği ve adresi tespit edilen S.B. isimli zanlıya yönelik JASAT ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu S.B. isimli zanlı kıskıvrak yakalandı.

S.B. jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik karşısında çıkan zanlı tutuklandı.

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60 bin TL’lik saman balyasını yakan kişi tutuklandı
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