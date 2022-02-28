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Giriş Tarihi: 28.2.2022 14:50 Son Güncelleme: 28.2.2022 15:21

60 kaçak göçmen yakalandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
60 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yurda kaçak yollarla giren 60 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Şehir girişinde durdurulan 5 ayrı araçta toplam 60 düzensiz göçmen yakalayan ekipleri olayla ilgili olarak organizatör olduğu belirlenen 6 kişiyi de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Düzensiz göçmenleri taşıyan araçlara da el konuldu.

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60 kaçak göçmen yakalandı
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