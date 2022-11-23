60 kiloluk kızımı nasıl tutamadın

Zonguldak'ta yaşayan 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, 5 Şubat tarihinde sevgilisi Bartu C.A.'nın 8. kattaki evinin terasından düştü. Talihsiz kız olay yerinde öldü. Savcılık intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği gerekçesiyle sanık Bartu C.A.'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğini belirterek 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti. İddianamede 'Kendimi atacağım' diyen Özgecan'ın terasa çıktığı, ancak sanığın hemen ardından terasa gitmediğine dikkat çekildi.Zonguldak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Bartu C.A. SEGBİS ile katıldı. Olay günün anlatan zanlı "Özgecan evlenmek istediğini söyledi. Evliliğin uzun vadede olacağını söyledim. Tartıştık, hızlı bir şekilde 'kendimi atacağım' deyip terasa çıktı. Öyle bir hareket beklemiyordum. Kollarından tuttum. 'Beni yukarı çek' dedi. Ellerimin arasından kayıp gitti" dedi. Bu sözler üzerine baba Kenan Usta, "60 kiloluk bir kızı mı tutamadın?" diyerek tepki gösterdi.Acılı baba, sanığın kapıyı kilitleyerek kızını alıkoyduğunu bunun da iddianamede yer alması gerektiğini söyleyerek "Seven insan delikanlı olur. Bu şahıs kızımı alıkoymuş. O hırsla kızım da tırabzanda dikilmiş. Gitmesine izin vermeyince fitilin ateşlendiğini ve olayın bu noktalara geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.Mahkeme heyeti, gelecek günlerde keşif yapılacağını belirterek, sanık hakkında ayda bir uygulanan adli kontrol hükümlerinin haftada iki kez uygulanmasına karar verdi. Duruşma, 20 Mart'a ertelendi.