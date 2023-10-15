60 metre takla attı

İstanbul Güngören'de dün sabah saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu Merter mevkiinde yan yolda seyir halinde bulunan Aykut Onbaşı'nın kullandığı kapalı kasa minibüs, aşırı hız sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrularak devrilen aracın sürücüsü Aykut Onbaşı, ön camdan yola fırladı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Aykut Onbaşı'nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören Nedim Mehtioğlu, "Gördüğünüz sarı araba takla atarak geldi. 60 metre kadar takla attı. Araçtan düşenlerden biri orada öldü. Bir kişinin daha durumu ağırdı. Birinin de kolu kırılmıştı. Bariyerlere çarpıp takla atarak buraya kadar sürüklendi" dedi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.