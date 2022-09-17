60 metreden uçuruma düştü!

Yaklaşık 60 metreden düşüp yuvarlandıktan sonra bir kayaya tutunmayı başaran Kılıç'ın arkadaşları, kendisinin düştüğü yere ulaşıp çıkartamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri ulaştı.