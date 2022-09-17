60 metreden uçuruma düştü!

Bursa'dan hafta sonunu geçirmek amacıyla bir grup ile Kocaeli'ne gelen Gürhan Kılıç, Başiskele İlçesi Aytepe Beşkayalar mevkiinde yürüyüş yaptığı esnada ayağının kayması sonucu, dik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Yaklaşık 60 metre düşüp yuvarlandıktan sonra bir kayaya tutunmayı başaran Kılıç'ın arkadaşları, kendisinin düştüğü yere ulaşıp çıkartamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri ulaştı. Olay yerine yaklaşık 1 saat yürüyen ekipler kazazedeyi kurtardı. Kılıç, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.