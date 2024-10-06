60 metrekare dükkâna 60 bin lira haraç

31 Mart Yerel seçimlerinde ipi göğüsleyen CHP'li belediye başkanları, koltuğa oturur oturmaz enkaz edebiyatı yapmaya başladı. Belediyelerin batık durumda olduğunu öne süren başkanlar seçim meydanlarında vatandaşa yapmayı vaat ettikleri projeleri ekonomik nedenleri gerekçe göstererek bir bir rafa kaldırdı.Çalışanlarının maaşlarını dahi tam olarak ödeyemeyen belediyeler kötü yönetim nedeniyle içine düştükleri borç batağından kurtulmak için gözünü esnafın cebine dikti. Yeni işyeri açacak olan vatandaşlardan istenen ruhsat bedelleri kentte büyük sıkıntıya neden oldu. İşyeri açmak için ruhsat başvurusu yapan çok sayıda vatandaş önlerine çıkarılan ruhsat bedelleri karşısında büyük şok yaşadı.İşyeri açma ruhsatı bedellerinin yüksekliğinden yakınan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Yalçın Ata, "Son 10 gün içerisinde yüzlerce esnafımız beni arayarak ruhsat almak için ödedikleri fahiş rakamlardan şikayet etti. 60 metrekarelik bir mekana ruhsat almak için 60 bin lira istemişler. Belediyelerin bu kadar yüksek rakamlar talep ediyor olmasını anlayabilmiş değilim. Tüm belediye başkanlarımızı ziyaret ettik, kendilerine bu durumu anlattık. Yerel seçimlerden sonra ruhsat ücretlerinde anormal bir artış oldu. Bu rakamların geriye çekilmesi lazım. 60 metrekare yer için 60 bin lira istenmesine, el insaf diyorum. Görüştüğümüz belediye başkanları, telaffuz edilen rakamları meclisten geçirdiklerini, geri dönüş olamayacağını ancak önümüzdeki yıl için bedeli azaltma yönünde karar alınarak düzenlemeye gideceklerini söylediler" dedi.