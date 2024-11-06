60 milyon liralık fatura operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından mali suçlara yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, sahte fatura düzenleyerek kamu kurumlarını dolandıran ve vergi kaybına neden olan bir suç örgütüne karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Kocaeli merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda, sahte fiş ve fatura basarak devlete büyük oranda vergi kaybı yaşattıkları tespit edilen 57 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen sahte faturaların piyasa değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu öğrenildi.