60 milyon TL’lik ponzi vurgununda 3 şüpheli tutuklandı

Marmaris'te çok sayıda mağdur saadet zinciri (Ponzi) benzeri bir sisteme kâr vaadiyle ve paralarının kripto para, altın veya borsada değerlendirileceği yönündeki vaatlerle dahil edildikleri, sisteme her yeni kişi ve para getirenin daha fazla kazanç elde ettiği bir yapılanma tespit edildi.

60 MİLYONLUK PARA AKIŞI

Mağdurlar, vaat edilen kazançların ödenmemesi üzerine şüpheli E.Ö. hakkında şikâyetçi oldu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşma kapsamında yapılan incelemelerde son iki yıl içinde sistem üzerinden yaklaşık 60 milyon TL'lik para akışı olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda 18 müşteki tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim 2025 tarihinde E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, telefon incelemesinde suç unsurlarına dair bulgulara ulaşıldı.

ALTIN ALIMI YOLUYLA

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, E.Ö.'nün mağdurların kredi kartlarını kullanarak bazı kuyumculardan "altın alımı" şeklinde işlem yaptığı, bu yolla para çektiği ve ilgili kuyumcu çalışanlarının da durumu bildiği belirledi. Bu kapsamda bir kuyumcuda yapılan aramada çok sayıda kart slipine el konuldu.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı oldukları belirlenen şüpheliler Ü.T., S.T., L.S., Z.A. ve E.N.Ç., 05 Ekim 2025 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 6 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelilerin gözaltı süresinin uzadığı öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö, Ü.T. ve Z.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.