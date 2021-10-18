60 milyonluk yolsuzluğa 8 tutuklama

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere usulsüzlük ve yolsuzluk yapılarak, devletin yaklaşık 60 milyon lira zarara uğratıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyonda aralarında eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D., ile yardımcılarının da olduğu 223 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 136'sı emniyetteki ifadelerinin ardından, soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyette sorguları tamamlanan 87 kişi geçtiğimiz Pazar günü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 52'si tutuklanma talebiyle olmak üzere 66 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakim karşısına çıkan eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı K.B. ve şube müdürü ile iş insanlarının da arasında olduğu 8 kişi tutuklandı, 58 şüpheliyse çoğu adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.