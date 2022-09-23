60 organizatör ve 1441 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte 32 bin 919 personel ve 7 bin 245 noktada Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması yapıldı. 5 bin 395 metruk bina, 9 bin 302 umuma açık yer, 428 terminal ve 4 bin 989 diğer yerler olmak üzere toplam 20 bin 114 yer kontrol edildi. Bu kontrollerde 38'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 60 organizatör gözaltına alıdı, 1441 düzensiz göçmen yakalandı. Uygulamada, göç için kullanılan 11 kamyon-kamyonet bulundu.