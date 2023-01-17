Haberler Yaşam Haberleri 60 tonluk kayanın altında bulunan 19 riskli eve yıkım kararı çıktı
Giriş Tarihi: 17.1.2023 09:53 Son Güncelleme: 17.1.2023 10:36

60 tonluk kayanın altında bulunan 19 riskli eve yıkım kararı çıktı

Trabzon'da, 21 Kasım 2019 yılında tahliye edilen aileler artan kira bedelini öne sürerek yamaçta bulunan 60 tonluk kayanın düşme riski olduğu evlerine geri dönerek yaşam sürdürüyor. Ortahisar Belediyesi tarafından yaşam sürmeye başladığı 19 ev için yıkım kararı alındı. Elektrik ve su hizmetinin kesileceği bölgede yıkım tebligatı ulaştırılan ailelere, yeniden kira desteği verilecek.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
60 tonluk kayanın altında bulunan 19 riskli eve yıkım kararı çıktı

Trabzon'un Kaymaklı Mahallesi Deliklitaş mevkisinde, 21 Kasım 2009'da, toprak ve taş kütlelerinin evin üzerine düşmesi sonucu Turan Kurt (58) ve eşi Ayşe Kurt (55) hayatını kaybederken, bazı evlerde de hasar oluşmuştu. 2013 yılında ise kaya düşmelerinin sürdüğü alan "afet bölgesi" ilan edildi.

Aynı bölgede 2016 yılında ise yamaçtan kopan kayalar nedeniyle 1 kişi yaralandı, 2 ev ve 1 iş yeri hasar gördü. Heyelan sonucu Deliklitaş mevkisinde yamaçta düşme riski taşıyan 60 tonluk kaya tespit edilince 19 ev, tahliye edilerek ailelere kira desteği verildi. Fakat kira desteği alan bazı aileler, artan kira bedellerini öne sürerek yeniden evlerine dönerek yaşamlarını sürdürmeye başladı.

Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülen teknik inceleme çalışmaları sonrası bazı ailelerin kaya tehdidine karşın yaşamını sürdürdüğü 19 ev için yıkım kararı alındı. Yıkım sürecinde bölgede elektrik ve su hizmetlerinin kesileceği 19 evin 5'inde kiracıların kaldığı ve yıkım tebligatları ulaştırılan ailelere ise yeniden kira desteği verileceği belirtildi.

Ortahisar Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce gönderilen tebligatlarda ise "Söz konusu taşınmazının ivedi boşaltılması gerekmektedir. Aksi takdirde meydana gelebilecek zarar veya zararlardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır" denildi.

'GİDECEK BAŞKA YERİMİZ YOK'

Yıkım kararı verilen evlerden birinde oturan Güler Mazlum, "Yollanan tebligatlar elimize ulaştı ama biz evimizi terk etmek istemiyoruz. Bize 6 ay kira yardımı yapacaklarını söylüyorlar ama daha sonra biz ne yapacağız. Benim 3 çocuğum var, okuyor. Oturduğum evin taş tehlikesi de yok onun için buradan ayrılmak istemiyoruz. Zaten gidecek başka yerimiz yok. Eşimin belirli bir işi olmadığı için kaynatamın evine sığınmış bir şekilde yaşıyorum. Hiçbir şekilde burayı terk edemeyiz. Bizim taşla sıkıntımız yok" diye konuştu.

Türkan Yeşilaras ise, "Verilen kira desteğini yeterli bulmadığımız için evlerimizde kalmaya devam edeceğiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Buradaki tehlike her şeyi anlatıyor. Korkuyla yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

'KAYA HER AN YAMAÇTAN KOPABİLİR

Yamaçta tehlike oluşturan kayanın bulunduğu arsanın sahibi Haydar Usta ise "Burada dev kaya büyük risk oluşturuyor. Evlerin hepsi tehdit altında. Devlet tarafından yıkım kararı alınan tebligatlar evlere gönderildi. Burada kalan çok az sayıda hane var. Onları da kaymakamlık ve valilikten çağırarak kira yardımı ve mağdur olmamaları açısından yardımlar yapılacağı söylendi. Yine de kimse çıkmak istemiyor Kış ayındayız. Kayanın durumu malum; her an yamaçtan kopabilir. İnsanlar buradan çıkmadan yetkililer işlem yapamıyor. Yıllardır bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. Çocuklar kayaların altındaki evlerin üzerinde oynamaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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60 tonluk kayanın altında bulunan 19 riskli eve yıkım kararı çıktı
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