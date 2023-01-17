60 tonluk kayanın altında bulunan 19 riskli eve yıkım kararı çıktı

Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülen teknik inceleme çalışmaları sonrası bazı ailelerin kaya tehdidine karşın yaşamını sürdürdüğü 19 ev için yıkım kararı alındı. Yıkım sürecinde bölgede elektrik ve su hizmetlerinin kesileceği 19 evin 5'inde kiracıların kaldığı ve yıkım tebligatları ulaştırılan ailelere ise yeniden kira desteği verileceği belirtildi.

Ortahisar Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce gönderilen tebligatlarda ise "Söz konusu taşınmazının ivedi boşaltılması gerekmektedir. Aksi takdirde meydana gelebilecek zarar veya zararlardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır" denildi.

'GİDECEK BAŞKA YERİMİZ YOK'

Yıkım kararı verilen evlerden birinde oturan Güler Mazlum, "Yollanan tebligatlar elimize ulaştı ama biz evimizi terk etmek istemiyoruz. Bize 6 ay kira yardımı yapacaklarını söylüyorlar ama daha sonra biz ne yapacağız. Benim 3 çocuğum var, okuyor. Oturduğum evin taş tehlikesi de yok onun için buradan ayrılmak istemiyoruz. Zaten gidecek başka yerimiz yok. Eşimin belirli bir işi olmadığı için kaynatamın evine sığınmış bir şekilde yaşıyorum. Hiçbir şekilde burayı terk edemeyiz. Bizim taşla sıkıntımız yok" diye konuştu.

Türkan Yeşilaras ise, "Verilen kira desteğini yeterli bulmadığımız için evlerimizde kalmaya devam edeceğiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Buradaki tehlike her şeyi anlatıyor. Korkuyla yaşamaya devam ediyoruz." dedi.