60. Venedik Sanat Bienali’nde kapanış günü

60. Venedik Sanat Bienali, bu yıl "Stranieri Ovunque – Her Yerde Yabancılar" temasıyla 19-24 Kasım tarihleri arasında Arsenal'de sanatseverlerle buluştu. Küresel meseleleri ve tarihsel mirası sanatın farklı dallarıyla buluşturarak izleyicilere zengin bir deneyim sunan Bienal'de pek çok farklı coğrafyadan sanatçı yer aldı.

ÇİMEN'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Uluslararası sanat platformu Akneye iş birliğiyle gerçekleştirilen kamusal alandaki heykel projelerine ek olarak, Zeynep Çilek Çimen'in performansı da Bienal'de dikkat çekti. Çimen, sergilediği performansla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Zeynep Çilek Çimen'in sanatı, Kierkegaard'ın "Tekerrür" kavramı ve tekrarın nasıl yeni anlamlar yaratabileceğini gösteriyor. Çimen, izleyiciyi hem geçmişe hem bugüne dair bir yolculuğa çıkarırken, geleneksel motifleri modern bir estetikle yeniden anlamlandırıyor. Böylece, her tekrar, sadece bir motif değil, geçmişin bugünde yeniden doğuşu olarak karşımıza çıkıyor.

FARKLI BİR DENEYİM OLDU

Venedik Bienali'ne yönelik konuşan Zeynep çilek Çimen " İzleyici karşısında atölyede gerçekleştirdiğimiz süreci sergilemek benim için farklı bir deneyim oldu. Atölye kapılarını dünyaya açmak sürece izleyici dahil etmek, daha önce deneyimlemediğim bir alan. Venedik bienali gibi dünyanın en önemli sanat organizasyonuna performans olarak katılmak çok değerli. Akneye işbirliği ve küratör Anastasi Dawson'a daveti için teşekkür ederim" dedi.