60 yaşında aile danışmanı oldu

İstanbul'da yaşayan ve 55 yaşından sonra ikinci üniversiteyi bitirerek aile danışmanı olan 62 yaşındaki Nergis Süerdem okuma azmiyle herkese örnek oluyor. Liseden sonra Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitiren Süerdem, 20 yıl boyunca Erzurum ve Konya'da öğretmenlik yaptı. 2002'de emekli olduktan sonra STK'larda gönüllü çalıştı. Profesör olan eşinin görev yeri olduğu için Konya'da yaşayan Süerdem, emeklilik hayatı sıkıcı gelince 2015'te ikinci kez üniversiteye girdi. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden başarıyla mezun olan Süerdem, şimdi aile ve evlilik danışmanlığı yaparak hayatını sürdürüyor. İki çocuğu ve bir torunu olan Süerdem, yeniden okumaya nasıl karar verdiğini ve aile danışmanı olma hikâyesini şu sözlerle anlattı: "Sosyolojiyi biraz siyaset, biraz felsefe, biraz mantık olduğu için okudum.Üstün Başarı Belgesi ile okulu bitirdim. Kep atmaya eşim ve çocuklarımla gittim. Şimdi de yanımda eşim, 2 çocuğum, 2 gelinim ve bir torunum var. Aile terapisti eğitimi aldığım zaman Konya'da oturuyordum ve 6 ay boyunca ayda bir kez İstanbul'a gelerek eğitime katıldım. 55 yaşında üniversiteye girdim, 59 yaşımda mezun oldum. 60 yaşımda aile danışmanı oldum. Çevreme pozitif enerji saçtığım için herkesin derdine elimi uzatıyordum. Bunu profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Aile danışmanlığını bitirdikten sonra CİSED ile tanışıp pandemi döneminde eğitimler aldım. Eşim bir odada ben bir odada çalışıyorduk. Eşim bana kahvemi yapıyordu, yemek sipariş ediyordu, yapamadığım derslerde hoca tutuyordu. Tekrar gençlik dönemime döndüm."