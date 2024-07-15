60 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

Bursa'da yaşayan Zabıta Komiseri Nedim Algan, hayalini kurduğu Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Tohumculuk Teknolojisi programını birincilikle tamamlayarak 60 yaşında mezuniyet sevinci yaşadı. 32 yıldır meslek eğitimi veren okulda 100 öğrenci kep atarak mezun oldu. Bunlardan bir tanesi de 2 yıllık eğitimini tamamlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde 10 yıldır görev yapan Nedim Algan'dı. Diploma töreninde diplomasını ve başarı belgesini alan Algan'ın sevincine ailesi ve mesai arkadaşları da ortak oldu. Evli ve 2 çocuk babası Algan, küçük yaşlardan itibaren ailesinin kırsal Tepecik Mahallesi'nde çiftçilikle uğraştığını, domates, biber üretimi yaptığını söyledi.