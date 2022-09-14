60 yıllık kocasını öldüren 76 yaşındaki Mevlüde Akgün’e ağır tahrik indirimi talebi

Ankara'nın Mamak ilçesinde 14 Ocak'ta 60 yıllık evli 76 yaşındaki Mevlüde Akgün ile eşi 80 yaşındaki Ahmet Akgün arasında gece gürültü yaptığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Ahmet Akgün'ün elindeki bıçağı alan eşi Mevlüde Akgün, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşini 38 bıçak darbesiyle öldürdü. Kızlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken gözaltına alınan Mevlüde Akgün, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mevlüde Akgün hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ANNEMDEN DEĞİL BABAMDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kızı Nurgül Akgün, babasının sürekli kendilerine şiddet uyguladığını beyan ederek, "Ben annemden değil, babamdan şikayetçiyim. Küçüklüğümüzden beri beni ve annemi döverdi. Evde sürekli kavga çıkarırdı. Gür sesliydi, bağıra çağıra konuşur, sürekli bizi azarlardı. Olay günü ben yatıyordum. Babamın çığlık seslerini duydum. Odaya doğru gittiğimde annem odanın dışındaydı. Olur da babam sağ kalır da bana bir şey yapar, diye içeri girmedim. Annem bana 'Baban bıçakla üstüme yürüdü, beni bıçaklayacaktı' dedi" diye konuştu.

AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ TALEBİ

Duruşmada tutuklu sanık Mevlüde Akgün ile avukatlar hazır bulundu. Mahkemede duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını okudu. Savcı, sanığın eylemine göre ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerektiğini; ancak eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğinin anlaşıldığını ifade ederek, bu nedenle alacağı cezada indirim yapılarak 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.